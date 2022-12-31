Кулеба заявил, что Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS Кулеба: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон в 2023 году поставит Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, танки и современные беспилотники. По его словам, которые приводит РБК, поставки будут зависеть от ситуации на передовой.

Кулеба напомнил, что Украина долго просила у США системы Patriot, прежде чем в Вашингтоне согласились поставить их.

Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: «Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS?» Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками? Когда мы их получим? — цитирует агентство министра.

Ракеты ATACMS, способные поражать цели с точностью до одного метра на расстоянии до 310 км, могут быть выпущены, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что основной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в США было получение более мощного оружия, но достичь ее не удалось. В частности, относительно ракет, которые позволили бы ВСУ наносить удары по целям на территории России, хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что их поставка Киеву может подорвать единство НАТО.