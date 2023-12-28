Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать Глава МИД Украины Кулеба обвинил страны ЕС в неумении вести войну

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Евросоюз не умеет вести полномасштабные военные конфликты и адаптироваться к сложным условиям, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники странами ЕС. По его мнению, европейские государства потратили слишком много времени на обсуждения вместо практических действий, передает The Kyiv Independent.

Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия — не самая популярная бизнес-область, — заявил дипломат.

Ранее Кулеба сообщил, что Евросоюз поставит Киеву 1 млн артиллерийских снарядов не раньше марта 2024 года. По его словам, реализации плана ЕС помешало «очень много бюрократии». Кроме того, он назвал жалким состояние оборонной промышленности объединения.

По данным агентства Reuters, Украина в 2023 году получила от Евросоюза лишь 480 тысяч боеприпасов вместо обещанного 1 млн. При этом ключевая инициатива Брюсселя по снабжению Киева оружием позволила произвести только 60 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее Forbes сообщил о планах стран Запада пересмотреть планы поставки танков Leopard, Challenger и Abrams на Украину. По данным издания, из-за неудач ВСУ западные партнеры Киева ищут варианты «попроще». Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Киеву могут поставить танки Т-72М вместо Leopard 2, чтобы спасти авторитет «разрекламированных» немецких машин, которые «горят на Украине».