Кулеба: западные страны начали подталкивать Украину к переговорам с Россией

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

У некоторых западных стран начался «зуд» по поводу переговоров Киева и Москвы, потому что постепенно приближается зима, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В эфире телеканала «Рада» он отметил, что европейские страны начинают все активнее предлагать начать мирные переговоры с Москвой. Однако Киев, по его словам, пока не готов к этому.

Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности, — добавил Кулеба.

По словам украинского министра, пока в Киеве не заметили признаков того, что Москва собирается проводить мирные переговоры. Ранее он говорил, что сесть за общий стол с российской стороной можно будет только после того, как Украина одержит победу на поле боя.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить переговоры с Россией. По мнению автора, это следует сделать как можно быстрее, чтобы не умножать количество жертв конфликта.

В день публикации петиция набрала всего 30 подписей. Для того, чтобы документ был рассмотрен президентом Украины, необходимо 25 тысяч голосов.