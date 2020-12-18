Кулеба выдвинул ультиматум Тихановской

https://static.news.ru/photo/7c3610ee-412a-11eb-be30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Перед посещением Украины бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской необходимо определиться с позицией по поводу «российской агрессии против Киева». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы внешнеполитического ведомства, этот вопрос находится в «собственных интересах Тихановской».

По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: чей Крым? Любой нечёткий ответ сыграет против Тихановской, — сообщил Кулеба в интервью радиостанции «Новое время».

Он подчеркнул, что готов в любое время общаться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии. Министр добавил, что, выдвигая условия, он в первую очередь беспокоится о самой Тихановской.

Ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы.

Кроме того, под санкциями оказались Управление делами президента страны, компания «140-й ремонтный завод», Минский завод колёсных тягачей, а также организации Dana holdings, «Белтехэкспорт» и «Синезис». Европейский бизнес не сможет вести с этими организациями дела.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.