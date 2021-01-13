Кулеба: встреча лидеров «нормандской четвёрки» откладывается из-за РФ

https://static.news.ru/photo/496751f0-558e-11eb-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведёт переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась, — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

В прошлый раз встреча лидеров РФ, Украины, ФРГ и Франции состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий.

Как писал NEWS.ru, 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но вместе с тем отметил, что похвастаться результатом нельзя.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.