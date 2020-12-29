Кулеба: Украина ждёт «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене

https://static.news.ru/photo/28fab55a-4b44-11eb-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Киев ожидает развития отношений с США при новом президенте Джо Байдене. Основными векторами сотрудничества между странами будут безопасность, реформы и экономика. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отметил Кулеба, Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США.

Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнёрами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства. У нас есть безопасность. Это 100-процентный приоритет, — сказал он интервью сайту ТСН.ua

Кулеба добавил, что США могут серьёзно помочь в укреплении страны изнутри. Кроме этого, Киев ожидает развития отношений в экономической сфере — это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.

Глава украинского МИД также добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине. Помимо этого, по его мнению, нужно, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине и конгрессе везде были сторонники Украины.

Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина — это суперважный партнёр в Европе, — сказал он.

Ранее Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву.

Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе, писал NEWS.ru.