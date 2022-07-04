Кулеба рассказал, в чем Украина должна брать пример с Польши Глава МИД Украины Кулеба: при вступлении в ЕС страна будет запрашивать огромные дотации

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Если Украине удастся вступить в Европейский союз, ей придется запрашивать у ЕС большие объемы средств в качестве дотаций и инвестиций в развитие, сказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Левый берег». По его словам, нужно будет брать пример с Польши, которой выдаются значительные дотации со стороны Евросоюза.

Это логика, верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги... Кстати, Польшу не залили деньгами — Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Но это еще перспектива, — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что Украина — достаточно большая страна и средств ей придется просить много. При вступлении в ЕС, по его плану, официальный Киев будет действовать заодно с Варшавой, чтобы европейское общество начало реформироваться в необходимом обеим странам направлении. По его словам, весь ЕС должен обязательно пройти через некоторые изменения и Украина будет вступать уже в обновленную организацию.

По словам Кулебы, реформы в Евросоюзе уже заранее должны проводиться с учетом интересов Украины. Нужно поменять некоторые процедуры, балансы, уверен украинский министр иностранных дел. Он добавил, что Киев должен сделать все, чтобы вступление Украины в ЕС прошло на максимально выгодных для обеих сторон условиях.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не пересматривал планы по вступлению в НАТО. В интервью дипломат подчеркнул, что вопрос членства Украины в военно-политическом блоке прописан на законодательном уровне. Кулеба также добавил, что структура Альянса является самым эффективным механизмом безопасности в Европе.