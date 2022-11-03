Кулеба сообщил, кто может стоять за атакой в акватории Севастополя Кулеба: к атаке в акватории Севастополя причастны «люди доброй воли»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что за атакой на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя стоят некие «люди доброй воли». При этом министр не уточнил, кого конкретно он имеет в виду.

[За атаками морских беспилотников стоят] люди доброй воли, — сказал Кулеба.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. Позже Развожаев отметил, что атака беспилотников на город и военные объекты Черноморского флота была самой массированной за все время СВО. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены.

В Минобороны РФ заявили, что атака беспилотников ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении, по данным ведомства, были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских дронов. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.