Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе». Она является «дезинформацией», отметил он в Twitter.
Дипломат также считает, что информация о «грязной бомбе» может стать «предлогом для проведения операции под ложным флагом». По его словам, американский госсекретарь согласился с этим утверждением.
Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины, — уточнил Кулеба.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября выразил озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы» в телефонных разговорах с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заподозрил Москву в намерении эскалировать конфликт. Так он прокомментировал слова Сергея Шойгу о планах использования «грязной бомбы» Киевом. Украинский лидер заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности.