Кулеба рассказал об обсуждении с Блинкеном информации о «грязной бомбе»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе». Она является «дезинформацией», отметил он в Twitter.

Дипломат также считает, что информация о «грязной бомбе» может стать «предлогом для проведения операции под ложным флагом». По его словам, американский госсекретарь согласился с этим утверждением.

Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины, — уточнил Кулеба.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября выразил озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы» в телефонных разговорах с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заподозрил Москву в намерении эскалировать конфликт. Так он прокомментировал слова Сергея Шойгу о планах использования «грязной бомбы» Киевом. Украинский лидер заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности.