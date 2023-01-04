Кулеба рассказал о сроках развертывания Patriot на Украине Кулеба: ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки

Фото: Damian Burzykowski/Global Look Press

На Украине началась подготовка к получению американских ЗРК Patriot, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга. Он отметил, что ракетные комплексы будут развернуты в ближайшее время. Видео брифинга опубликовано на странице министерства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально короткие сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, — заявил Кулеба.

Он добавил, что президент страны Владимир Зеленский вместе с дипломатами интенсивно работают над поставками новых типов западного оружия — прежде всего танков и другой бронетехники.

Издание Military Watch Magazine ранее писало, что Киев не сможет использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше 2024 года. Отмечалось, что США пообещали предоставить Украине это оружие в 2023 году, однако только на одну подготовку местных ремонтных бригад американской стороне может потребоваться 53 недели.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.