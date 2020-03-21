https://static.news.ru/photo/97595e7a-6b89-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmytro.kuleba/Facebook

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба признался, что сейчас он занимается исключительно вопросами пандемии коронавируса, однако 10% его внимания всегда посвящены России.

По его словам, вопросы противодействия «российской агрессии» никак не могут отойти в тень в связи с новой болезнью.

У меня в ближайшее время запланирована беседа с министром иностранных дел Германии, где мы будем говорить, очевидно, не только о пандемии, но и о «нормандском формате», минском процессе и других вещах, — отметил министр в разговоре с «Радио Свобода».

Политик считает, что РФ вскоре сама погрузится в борьбу с коронавирусом, потому что власти не смогут сдерживать его распространение. Кроме того, падение цены на нефть сильно ударило по российской экономике.

Как писал NEWS.ru, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко предупредил, что если в стране коронавирусной инфекцией заразятся 10 миллионов человек, то жертвами болезни могут стать 500–600 тысяч украинцев. Он заявил, что власти готовы ввести режим чрезвычайного положения в случае ухудшения текущей ситуации.