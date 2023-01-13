Кулеба рассказал о разговоре с Блинкеном о танках для Украины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждалась военная помощь Киеву, в том числе поставки танков с Запада, отметил он в Twitter.

Провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном о способах усиления американской и международной поддержки Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца, — рассказал дипломат.

В Госдепе факт разговора подтвердили, отметив, что госсекретарь заверил коллегу в неизменной и непоколебимой поддержке со стороны США. Примером этого там назвали поставки Киеву современных систем ПВО и бронетехники из американских арсеналов.

Ранее обозреватели газеты The New York Times предположили, что спешка с передачей военной техники Украине со стороны стран Запада вызвана угрозой нового наступления России этой весной, которое нивелирует прошлые успехи ВСУ. Подчеркивается, что ранее Запад боялся передавать Киеву определенное вооружение, чтобы не спровоцировать Москву.