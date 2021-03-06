Кулеба рассказал о «позорном инциденте» в украинском МИД

https://static.news.ru/photo/019fb33c-7e81-11eb-b79b-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Пограничники обнаружили большое количество контрабандной продукции у двух украинских дипломатов, выезжавших из Украины в Польшу. Об этом в ходе брифинга рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас, — цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что из-за этого «позорного инцидента» МИД «гудит всю неделю», задержанные сотрудники посольства в Варшаве уже уволены.

Как сообщал NEWS.ru, украинские дипломаты обиделись на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который предложил России забрать украинский регион Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал достаточно резко, сказав, что Матович может подарить Москве пару регионов своей страны.

Позднее Глава МИД Словакии Иван Корчок извинился за шутку премьер-министра республики Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».