Кулеба рассказал о планах по «завоеванию мира» Глава МИД Украины Кулеба: я стал министром для «завоевания мира»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что занял свой пост, чтобы «завоевать мир». По его словам, он хотел открыть новые горизонты для республики.

Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <...> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого, — признался Кулеба.

Формулировку «завоевать мир» в ходе беседы предложил Гордон, она понравилась министру. После этого он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью поддерживает его стремление и политики находятся «на одной волне».

В то же время Кулеба пожаловался, что Запад ждет падения Киева. По словам министра, у него часто спрашивают, сколько еще продержится республика, а он хотел бы, чтобы вместо этого у него интересовались, чем ей помочь.

Ранее Кулеба признался, что его семья уехала с Украины сразу после начала специальной военной операции. Он рассказал, что это произошло в ночь на 25 февраля: тогда он добрался до границы, куда в этот момент приехали его дети, родители, собаки. «Всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины», — вспомнил министр иностранных дел.