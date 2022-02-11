Кулеба рассказал о готовности «жёстких санкций» ЕС для России

Евросоюз уже подготовил пакет «жёстких санкций» для России. Сообщество также готово приложить дополнительные усилия для оказания поддержки Киеву. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Подтверждено: пакет жёстких санкций в отношении России подготовлен, — отметил Кулеба.

Он добавил, что ЕС готов оказать Украине дополнительную политическую и финансовую поддержку и поблагодарил Европу за «решительную позицию, готовность к решительным действиям».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт критически относится к идее введения новых санкций ЕС против России. По его словам, данный вопрос требует серьёзной проработки, поскольку в том виде, в котором они принимаются, санкции не работают. В доказательство своей позиции он отметил, что несмотря на ограничительные меры ЕС, объём торговли между России с Германией и Францией только увеличился после введения санкций.