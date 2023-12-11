Кулеба рассказал, о чем «основательно побеседовал» с Сийярто Кулеба обсудил с Сийярто позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Брюсселе «основательную» беседу с венгерским коллегой Петером Сийярто. Киевский политик сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что главной темой разговора было начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Только что завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. <...> Основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга. <...> Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны дотуда как можно быстрее дойти. Вместе, — отметил Кулеба.

Он уточнил, что это была его первая встреча с Сийярто с начала специальной военной операции России на Украине. Перед этим глава венгерского МИД заявил, что Украина не отчиталась об использовании ранее выданных ей €80 млрд. Министр обратил внимание коллег на это в ходе заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, после чего выразил надежду, что Еврокомиссия предоставит Будапешту ясный отчет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Политик указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил премьер, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.