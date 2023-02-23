Кулеба рассказал, как Киев применит истребители и дальнобойные ракеты Кулеба: Киев не станет наносить удары по территории России дальнобойным оружием

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киев намерен использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом только «для освобождения территорий», удары по территории России наноситься не будут, заявил британскому телеканалу Sky News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он указал, что Киев использует поставляемое другими странами оружие для ударов по вступившим в состав России территориям.

Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий, — заявил Кулеба.

Ранее заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, что подготовка экипажей ВВС Украины к пилотированию истребителей F-16 займет один или полтора года. Военный эксперт подчеркнул, что западные истребители сильно отличаются от российских и украинских моделей.

В середине февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может направить Киеву истребители МиГ-29 в коалиции с другими участниками НАТО, однако не готова отдавать Украине истребители F-16, которых у республики «немного».

Итальянское издание Corriere della Sera ранее писало, что власти страны допускают передачу украинским военным ракет большой дальности в рамках седьмого пакета помощи ВСУ. Согласно информации издания, Италия, в том числе, планирует отправить на Украину беспилотники.