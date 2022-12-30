Кулеба раскрыл планы Зеленского по переманиванию союзников Путина Кулеба: на «саммите мира» Зеленский намерен склонить Индию и Китай на сторону Украины

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский на «мирном саммите» намерен склонить к восстановлению мира страны Африки и Азии, отказавшиеся от поддержки Киева, сообщил в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, речь идет в том числе об Индии и Китае, которые считают, что украинские власти не стремятся к дипломатическому решению конфликта.

Главная фишка украинской формулы мира — дать пространство странам, которые не приняли сторону Украины в вопросах не политической, а практической поддержки — возможность найти свое место в восстановлении мира на Украине, — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД заявил, что киевские власти хотят к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта.

При этом обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф считает, что Украина предложила провести международный мирный саммит, чтобы создать видимость дипломатии, а настоящие мирные переговоры ей не нужны. По мнению журналиста, украинские власти осознают, что конфликт лег тяжелым бременем на жителей европейских государств, которые поддерживают Киев. Это привело к росту сторонников мирных переговоров.