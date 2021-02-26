Кулеба: решений по Донбассу можно добиться за столом с Путиным

https://static.news.ru/photo/d957d4b4-7849-11eb-998d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал необходимым проведением саммита «нормандской четвёрки» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) для достижения прогресса по урегулированию ситуацию в Донбассе, заявил дипломат 26 февраля 2021 года в Париже во время пресс-конференции после беседы с министром иностранных дел Пятой республики Жан-Ивом ле Дрианом.

Отношения РФ и Украины испортились из-за ситуации в Донбассе. В Киеве часто обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Незалежной. В январе 2015-го Верховная рада приняла заявление, в котором РФ назвала «страной-агрессором». РФ выпады со стороны соседнего государства отрицает и считает неприемлемыми. В Кремле часто заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Лучшей иллюстрацией выполнения решения «нормандского» саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина открыла эти пункты пропуска, но они остаются всё ещё закрытыми с той стороны <...>. Несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, для следующего шага вперёд необходимо решение, которого надо достигать за столом с [президентом РФ] Владимиром Путиным, — цитирует Кулебу ТАСС.

В январе 2021 года в Берлине завершились переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с зарубежными партнёрами в формате так называемой Крымской платформы. Украинский лидер заявил, что эта мера направлена на «деоккупацию» Крыма. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар. Также указ включает меры по защите «культуры и прав жителей аннексированного Крыма».