Кулеба призвал власти Германии не повторять ошибку Меркель Кулеба: Германии нельзя повторять ошибку Меркель, препятствовавшей вступлению Украины в НАТО

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Правительству Германии не стоит противостоять включению Украины в блок НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Welt am Sonntag. Он призвал не повторять решения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая препятствовала входу Украины в Альянс в 2008 году.

Мой сигнал прост: не повторяйте ошибку, которую допустила в 2008 году в Бухаресте канцлер Меркель, когда выступила против любого прогресса в вопросе членства Украины в НАТО, — заявил Кулеба.

По словам дипломата, именно эти действия Меркель привели к тому, что Крым был присоединен к России. Министр сетует, что в Европе считают вступление Украины в НАТО путем к новой войне, хотя, по его словам, это, напротив, путь к миру.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что, пока Киев не примут в НАТО, будет существовать угроза вооруженного конфликта. В этом контексте отрицательное решение по Украине будет самоубийством для Европы, считает политик.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он.