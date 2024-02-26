Кулеба призвал страны Евросоюза поставлять боеприпасы только Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины обратился к странам Евросоюза с призывом запретить поставлять боеприпасы куда-либо, кроме как на Украину, сообщает немецкое редакционное объединение RND. Министр подчеркнул, что все боеприпасы, производящиеся в ЕС, должны «служить делу обороны Европы». Он подчеркнул, что из-за дефицита поставок западных боеприпасов украинская армия испытывает проблемы на фронте.

Все контракты по экспорту произведенных в Европе боеприпасов в третьи страны следует заморозить, и все эти боеприпасы нужно направить на Украину, — заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что он поднимает вопрос о поставках боеприпасов на каждой встрече с европейскими партнерами. Он отметил, что страны Евросоюза приняли решение о наращивании производства снарядов и патронов слишком поздно.

К сожалению, сейчас мы платим за эти ошибки, — подытожил министр.

Кулеба ранее заявил, что в Вооруженных силах Украины особенно остро стоит вопрос, связанный с поставками артиллерийских снарядов. По его словам, Россия обладает подавляющими силами в сложившейся ситуации. Он не стал гарантировать, что украинская армия вновь не отдаст российским войскам населенные пункты.