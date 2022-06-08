Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России, сообщает РИА Новости. По его словам, некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно «подождать», «подумать», «изучить влияние введенных санкций», но Киев отвергает такой подход.

Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно. Тем более, что еще на пути к шестому я получал много заверений в том, что седьмой пакет не заставит себя ждать, — заявил Кулеба.

По его словам, он подписал письмо с конкретными предложениями по седьмому пакету. Cреди них новые персональные санкции, секторальные ограничения в сферах энергетики, финанcов и торговли, а также пути закрытия всех «лазеек для обхода и уклонения».

Ранее Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Поэтапный отказ от нефти из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. В рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.