Кулеба призвал дать жесткий ответ России после падения ракеты в Польше

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать жесткий ответ на падение ракеты в Польше, о чем он сообщил в Twitter. В произошедшем министр также обвинил Россию. Кроме того, стороны обсудили функционирование украинских объектов энергоинфраструктуры.

Я подчеркнул, что реакция на то, что произошло в Польше, должна быть жесткой и принципиальной. Благодарен за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС, — написал Кулеба.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Официальные лица США заявили, что ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время залпа по инфраструктуре Украины.