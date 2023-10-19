Кулеба признался в болезни, заставившей его похудеть

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Похудение стало побочным эффектом при лечении случайно выявленной болезни, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала «1+1». По его словам, он был вынужден обратиться к врачам из-за ощущения усталости. Сейчас ему надо соблюдать диету и поддерживать достаточный уровень физической активности.

Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла <...> Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней — побочный эффект: немного похудел, — рассказал министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина будет получать от США тактические ракеты ATACMS на постоянной основе и в еще большем количестве. По его словам, об этом ранее договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Он уточнил, что сейчас дальность их полета — 165 километров, но в будущем Вашингтон передаст ракеты, способные преодолеть расстояние в 300 километров.

До этого глава украинского МИД призвал Запад не отвлекаться от Украины на ближневосточный кризис. На пресс-конференции по итогам встречи с главой ОБСЕ Буяром Османи он выразил мнение, что все взаимосвязано и ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.