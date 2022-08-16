Кулеба признался, что его семья покинула Украину Глава МИД Украины Кулеба признался, что его семья уехала из Украины сразу после начала СВО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его семья выехала за границу сразу после начала специальной военной операции. Об этом глава украинского МИД сообщил в интервью соотечественнику, журналисту Дмитрию Гордону, запись опубликована на Youtube-канале «В гостях у Гордона».

В ночь с 24 на 25-е я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины, — заявил он.

По данным сайта Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Украину с начала СВО покинули более 10 млн человек. Большая их часть пересекла границу с Польшей — 5," млн человек, 1,9 млн уехали в Россию, в Венгрию — 1,1 млн, в Румынию — 998 516, Словакию 668 197, Молдавию — 565 543, в Белоруссию 16 685.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3,5 млн из них уже вернулись.

Обозреватель издания Getreading Ханна Робертс ранее сообщила, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По словам журналиста, местные просят украинцев найти другое место для проживания. Она добавила, что на фоне продолжающегося кризиса на Украине недовольство беженцами растёт во многих странах Европы.