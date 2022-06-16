Кулеба приковылял на встречу Зеленского с лидерами ЕС на костылях

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева), президент Украины Владимир Зеленский (по центру), президент Франции Эмманюэль Макрон (справа), Дмитрий Кулеба (сзади)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пришел на костылях на встречу президента страны Владимира Зеленского в Киеве с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги, передает РИА Новости.

Одна нога дипломата была в гипсе.

Канцлер Германии, президент Франции и глава правительства Италии прибыли на Украину для проведения переговоров с Зеленским по продовольственной безопасности, поставкам оружия и военной поддержке Киева.

Политолог Павел Шипилин заявил, что лидеры стран ЕС прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность главе страны, однако реальную поддержку оказать не готовы.

Ранее в Сети начали обсуждать внешний вид Зеленского, пришедшего на переговоры в футболке и военных штанах. Пользователи указали на то, что это нарушение дипломатического этикета.

Бывший дипломат, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил, что президент Украины нарушил не только этикет и дипломатические каноны, но и забыл о правилах приличия в отношениях с западными коллегами.