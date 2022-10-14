Кулеба предположил, чем закончится конфликт Украины и России Кулеба: конфликт с Россией закончится дипломатией, но все решится на поле боя

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Во время разговора с российскими пранкерами «Вованом» и «Лексусом», которые выдали себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что конфликт России и Украины завершится дипломатией, однако Киев надеется обратить ситуацию в свою пользу с помощью западных санкций и западного оружия. Запись беседы опубликована в Telegram-канале «Шоу ВиЛ».

Конечно, все закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций... Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России, — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, русские могут предложить переговоры, когда осознают, что проигрывают, находятся в плохом положении и нуждаются в паузе.

Но если этот момент наступит, это значит, что нам переговоры будут невыгодны, — отметил дипломат.

Он добавил, что положение Украины за переговорным столом улучшают два инструмента, поступающие с Запада — оружие и санкции.

В той же беседе Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританий.