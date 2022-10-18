Глава МИД Украины предложил разорвать дипотношения с Ираном Глава МИД Украины Кулеба предложил разорвать дипотношения с Ираном

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил президенту страны Владимиру Зеленскому предложение разорвать все дипломатические отношения с Ираном, передает Telegram-канал «Политика страны». Он заявил, что Иран поддерживает Россию в ходе военной операции на Украине, а потому ни о какой дипломатии речи быть не может.

Кулеба рассказал, что Иран предоставляет оружие России, и этот факт делает страну полноценной участницей «преступной агрессии, военных преступлений и террористических актов». Кроме этого он призвал лидеров Евросоюза ввести новые санкции в отношение ближневосточного государства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как указывают в издании, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия. По данным WP, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цель на расстоянии 300 и 70 километров.

30 августа американские журналисты уже утверждали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.