Кулеба предложил Бербок изменить название Одессы Кулеба посоветовал Бербок переименовать Одессу на немецком на украинский манер

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал своей немецкой коллеге Анналене Бербок изменить название города Одессы на немецком языке и оставить в нем только одну букву «с», как в украинском варианте, а не две, как в русском, передает издание «Думская». Кулеба напомнил, что аналогичная процедура раньше была проведена в отношении Киева.

Я бы просил, чтобы так же поступили с названием «Одесса» и писали с одним «с», — сказал украинский министр.

Бербок в свою очередь уточнила, что в случае если будет принят вариант Кулебы, новое название города, согласно правилам немецкого языка, будет произноситься как «Одеза».

23 февраля МИД Германии сообщил, что отныне в служебной переписке, текстах и справочных материалах украинская столица будет обозначаться как Kyjiw, а не Kiew, как это было ранее. Уточнялось, что предыдущий вариант восходил к русской транскрипции, востребованной в настоящее время только в немецком языке.

Анналена Бербок посетила Одессу 24 февраля, вместе с ней в городе находится Дмитрий Кулеба. О посещении дипломатами города заранее не информировалось из соображений безопасности. В субботу, 24 февраля, Бербок и Кулеба на правительственном самолете прибыли в Берлин из Нью-Йорка, где принимали участие в заседании Генассамблеи ООН.