Кулеба потребовал передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus

Фото: МО Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников как можно скорее предоставить немецкие ракеты дальнобойные ракеты Taurus и американские ATACMS. Политик в своем Twitter (Х) пообещал, что боеприпасы будут использованы только на территории страны.

Taurus и ATACMS необходимы для украинских успехов, мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Обе будут использоваться только внутри наших границ, — написал Кулеба.

7 августа Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства, ракеты нужны ВСУ для усиления возможностей.

Перед этим чиновники американской администрации и Пентагона сообщили, что перемен в подходе США по данному вопросу не произошло, в Вашингтоне не велось обсуждений по теме поставки Украине ракет ATACMS. Газета указывает, что основное беспокойство в Белом доме вызывает ограниченность числа таких снарядов в запасах Пентагона. По данным издания, с начала производства их насчитывается четыре тысячи, 900 были проданы союзникам США.