Кулеба потребовал от Запада объяснений, почему Украину нельзя брать в НАТО

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от западных лидеров объяснений, почему Киев не может стать членом НАТО. В интервью изданию «Левый берег» дипломат обратил свои претензии в сторону Швеции и Финляндии, которые подпишут протоколы о присоединении к военно-политическому блоку 5 июля.

Теперь это вопрос к ним (лидерам стран — членов НАТО. — NEWS.ru). Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать, — заявил Кулеба.

29 июня заместитель главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква указал, что члены НАТО не хотят видеть Украину в составе Альянса. По его словам, лидеры военно-политического блока открыто заявляют о ненужности включения Киева в Альянс в то время, когда существует необходимость «единогласной и громогласной» поддержки Украины в лице всех стран НАТО.

Ранее против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступила Турция. Она обвинила эти страны в пособничестве курдским организациям, запрещенным на турецкой территории. Однако на саммите НАТО в Мадриде прошли трехсторонние консультации между государствами, на которых Анкара изменила свое мнение и согласилась с будущим членством Стокгольма и Хельсинки в Блоке.