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Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций в связи с ситуацией в Буче

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от ЕС новых санкций для РФ в связи с ситуацией в Буче
23:28, 03 апреля 2022
Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций в связи с ситуацией в Буче Дмитрий Кулеба Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ужесточить санкции в рамках пятого пакета Евросоюза после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области потребовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, он знает, какие ограничения содержатся в пакете, и считает их недостаточными. Об этом он заявил в ходе трансляции в Twitter, передаёт РИА Новости.

Европейский союз никак не может принять пятый пакет санкций. <...> Санкции ЕС надо ужесточить. В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров, — заявил глава украинской дипломатии.

Он также отметил, что хотел бы для призыва к санкциям использовать дипломатический язык, но после кадров из Бучи может «только требовать».

Кулеба сообщил, что Украина работает над «преследованием всех, кто вовлечён в эти преступления».

Это займет время, но мы будем работать сами, а также с партнёрами и Международным уголовным судом, чтобы всех привлечь к ответственности, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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