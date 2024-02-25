Кулеба попытался успокоить украинцев, переживающих за потерянные территории Кулеба: потерянные территории не имели для Украины стратегического значения

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Дмитрий Кулеба

Территории, утраченные в ходе вооруженного конфликта с Россией, не имели стратегического значения для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью ABC. По его словам, общая стабильность на линии фронта сохраняется.

Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения, — констатировал Кулеба.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала наступления российские военнослужащие установили контроль над более чем 300 квадратных километров территорий. Последним населенным пунктом, который перешел под контроль России, стала Авдеевка. Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину 17 февраля.

В Минобороны России ранее рассказали, что начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин наградил военнослужащих за взятие Авдеевки орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами. Во время церемонии генерал-лейтенант пожелал бойцам и их близким терпения, воли, успехов в тяжелом ратном деле, крепости духа и здоровья. По словам самих бойцов, перед ними сразу поставили задачу взятия города.