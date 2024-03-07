Кулеба попросил Запад отправить военных на Украину Кулеба попросил Запад отправить военных на Украину для подготовки ВСУ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Запад должен отправить на Украину военных, считает глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, министрам стран-союзниц нужно иметь чувство срочности, когда речь идет о поддержке Киева, не искать причины, а «делать невозможное возможным», передает пресс-служба ведомства.

Нужны именно такие решения, — подчеркнул министр.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британские военные ведут активную работу с личным составом ВСУ и помогают с использованием новейших вооружений, из чего можно сделать вывод, что Великобритания втянута в украинский конфликт сильнее, чем другие страны НАТО. Дипломат отметил, что Лондон при этом не решится на массовую отправку войск на Украину.

Минобороны РФ оценивало численность иностранных наемников на Украине в более чем 11,6 тысячи человек, которые приехали из 84 стран. Больше всего наемников прибыло из Польши, а также из США, Канады, Грузии, Великобритании и Румынии.

В феврале 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что численность наемников, воюющих на стороне ВСУ, за два года снизилась более чем вдвое. Военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук рассказывал, что в настоящий момент за один день на поле боя наемники получают приблизительно $1 тысячу.