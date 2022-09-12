Кулеба попросил увеличить поддержку Украины со стороны ЕС Кулеба попросил Борреля увеличить военную и финансовую поддержку Украины от Евросоюза

Фото: wikimedia.org

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Об этом министр рассказал в своем Twitter. По его словам, он запросил у европейского коллеги больше оружия и финансовой поддержки Украине со стороны Евросоюза, а также расширения санкций в отношении России.

Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку, — написал Кулеба.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым «для успеха на поле боя». По ее словам, украинские военные упорно сражаются, чтобы защитить свое государство и вернуть территории.

В свою очередь газета The Wall Street Journal ​​​сообщила, что украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий». В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. По информации издания, в список вошли 29 наименований вооружений.