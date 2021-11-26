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Кулеба отказался решать проблемы Германии с мигрантами

Кулеба обвинил Германию в высокомерии из-за попытки перекинуть мигрантов Украине
22:50, 27 ноября 2021
Кулеба отказался решать проблемы Германии с мигрантами Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете ZEIT заявил, что Киев не будет рассматривать сформулированное немецким политиком предложение вовлечь Украину в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, предложение является примером высокомерия со стороны немцев.

У нас прекрасные отношения с Германией и ЕС. Мы всегда рады обсудить на дипломатическом уровне важные для нас вопросы. Но то, как сформулированы предложения, — это высокомерие, которого мы не заслуживаем. Поэтому мы не будем рассматривать такие неуважительные предложения, — рассказал Кулеба.

Комментарий стал реакцией на предложение депутата от Социал-демократической партии Германии Нильcа Шмида временно размещать на Украине беженцев для проведения предварительной процедуры проверки людей. По мнению политика, подобная практика поможет избежать ситуации на подобие той, что сложилась на белорусско-польской границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Польши с просьбой пропустить мигрантов, находящихся на границе, в Германию. По его словам, в этом случае миграционный кризис будет решён. Глава республики 26 ноября прибыл на белорусско-польскую границу. Он назвал поляков «обезумевшими», а беженцам пообещал не политизировать их проблемы и не мешать желанию двигаться на Запад.

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