Кулеба отказался комментировать участие Турции и КНР в саммите в Швейцарии

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

МИД Украины не может называть всех участников саммита в Швейцарии, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба. Таким образом он ответил на вопрос об участии Турции, Индии и КНР. По словам Кулебы, количество участников растет.

Я доволен тенденцией увеличения количества участников. Но мы не можем называть всех публично, — заявил Кулеба.

По мнению главы украинского Министерства иностранных дел, Москва может экономически и дипломатически вынудить страны отказаться от участия в саммите. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что в ходе предстоящей конференции в Швейцарии Киев намерен окончательно утвердить «формулу мира» как единственно верный путь. Помимо этого, страна преследует еще две цели, добавил он. Одна из них — добиться максимальной поддержки «формулы» со стороны других государств.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что конференция по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, лишена смысла без участия России. По его словам, на встрече должны присутствовать обе стороны.

По данным федерального департамента Швейцарии, Берн пригласил на конференцию по Украине более 160 делегаций. В их числе представители G7, Группы двадцати и БРИКС. При этом Россия на данный момент не входит в число приглашенных.