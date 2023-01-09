Кулеба: ни один союзник не оказал Украине достаточную военную помощь

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил западных союзников за военную помощь Киеву, при этом все же отметив ее недостаточность. В своем Twitter-аккаунте он написал, что поставки оружия ВСУ являются кратчайшим путем к восстановлению мира и гарантом сохранения безопасности во всей Европе и за пределами ЕС.

Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно, — написал Кулеба.

Ранее стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. В него включены БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS и другие средства и боеприпасы.

К новому пакету помощи США присоединилась Германия. Она передаст Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время Берлин отказался поставлять Украине танки Leopard.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружений Украине принципиально изменить ничего не могут. Он подчеркнул, что достижению целей спецоперации это не помешает.