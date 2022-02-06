Кулеба обвинил Земана в попытке нанести ущерб украинско-чешским отношениям

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что заявление президента Чехии Милоша Земана, выступившего против отправки натовских военных на Украину, — это очередная попытка нанести ущерб отношениям между странами. Он заявил, что ждёт на Украине главу МИД Чехии Яна Липавского. В кабмине Чехии должны понимать, какую угрозу для Киева и Европы несёт «агрессия» РФ.

Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду на Украине [главу МИД Чехии] Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины, — написал Кулеба.

Ранее Земан заявил, что считает нецелесообразным отправку военнослужащих НАТО на Украину. По его словам, эта страна не является частью Североатлантического альянса.

Накануне Великобритания отправила на Украину порядка 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений вторжения России. Они должны будут обучить украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».

Ранее стало известно, что Кулеба попросил западных партнёров предоставить конкретную информацию о разработанных против РФ санкциях и начинать их вводить. По мнению министра, простые угрозы уже не действуют на Москву и не предотвращают «российскую агрессию».