Кулеба назвал самоубийством для Европы не брать Украину в НАТО Кулеба назвал самоубийством для Европы не брать Украину в НАТО после конфликта

Фото: Ansa/Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, пока Киев не примут в НАТО, будет существовать угроза вооруженного конфликта. В этом контексте отрицательное решение по Украине будет самоубийством для Европы, отметил он в эфире телеканала Welt.

Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения конфликта. Потому что это будет означать, что возможность войны постоянно будет висеть над головой, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что пришло время «оставить позади эту главу недопонимания и предрассудков».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, это понимают и в Альянсе, и в Киеве. На июльском саммите военного блока в Вильнюсе планируется подвести Киев ближе к Альянсу, создав Совет Украина — НАТО. Кроме того, следует обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву, уточнил Столтенберг.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он. По его словам, Киев получит политическую поддержку и практическую.