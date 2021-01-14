Кулеба назвал победой решение ЕСПЧ по Крыму

https://static.news.ru/photo/82ec2a56-5663-11eb-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Киева против РФ, касающейся нарушений прав человека в Крыму.

Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины, — цитирует министра «Интерфакс».

Кулеба добавил, что с каждым таким шагом будет возрастать цена ответственности РФ и опровергаться распространяемая ей дезинфромация и пропаганда.

ЕСПЧ признал жалобу Украины частично приемлемой и отметил, что её рассмотрение будет продолжено. В частности, суд признал, что факты, на которые жалуется Киев, имели место, учитывая контроль, который РФ осуществляла над Крымом период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Отмечается, что российское военное присутствие в Крыму возросло без согласия украинских властей и без каких-либо доказательств, что создавалась угроза российским войскам, ранее размещённым на полуострове по соглашению между двумя странами. Вопрос об ответственности РФ, заявляет суд, относится к стадии рассмотрения дела по существу.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, ЕСПЧ отклонил ряд обвинений украинской стороны. Суд счёл недоказанными обвинения в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политического преследования проукраински настроенных лиц, а также обвинения в отказе регистрировать религиозные и иные организации.