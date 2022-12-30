Кулеба назвал передачу Киеву комплексов Patriot психологическим переломом

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot переломным моментом в получении военной помощи, заявив об этом порталу РБК-Украина. Он отметил, что за эти поставки Украина боролась больше года.

Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали «нет». И то, что это произошло — это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала, — подчеркнул он.

Между тем экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал передачу Patriot Украине жестом, который поможет оправдать Вашингтон в глазах украинцев после поражения их армии. Он также назвал политику Соединенных Штатов в отношении Украины полнейшим безумием, подчеркнув, что у Киева никогда не было шансов на успех.

До этого американский журналист Дональд Кирк написал, что поражение Украины в конфликте с Россией станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном, чего он не может себе позволить. По словам автора, на Украине западные страны поставили на карту демократию и свободу, поэтому они должны помогать президенту Владимиру Зеленскому «во что бы то ни стало». Однако говорить о победе ВСУ не представляется возможным.