Кулеба назвал «медикаментозным сном» общение глав МИД в нормандском формате

https://static.news.ru/photo/ce80a94e-4b49-11eb-a94b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что взаимодействие сторон в рамках нормандского формата (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне глав внешнеполитических ведомств в данное время находится в состоянии «медикаментозного сна».

Нормандский формат живее всех живых. На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне, — сказал чиновник в эфире украинского телеканала «1+1».

По словам Кулебы, цель Киева в переговорном процессе по Донбассу остаётся неизменной — это «мир на Украине и восстановление территориальной целостности».

Министр подтвердил тезис украинских властей о том, что по вопросу урегулирования конфликта на востоке страны Киев намерен вести переговоры «не с какими-то посредниками», а с Россией.

Глава МИД напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил пять сценариев действий в отношении Донбасса, которые находятся под грифом «секретно».

Ранее Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву. Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс порекомендовал Киеву оставить свои «истерические планы и идеи» насчёт полуострова, писал NEWS.ru. Он подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда, а Кулебу назвал «Наполеоном в психиатрической больнице».

А официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отнеслась к угрозе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать адской тему Крыма. При этом она ограничилась комментарием всего из трёх слов — «голос из преисподней», писал NEWS.ru.