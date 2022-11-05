Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киев договорился с иностранными партнерами о поставках новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), заявил изданию «Новое время» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, они могут быть переданы Киеву до конца года.

По крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности, — сказал министр.

Он уточнил, что договоренности были достигнуты на президентском и правительственном уровне. В настоящее время они находятся на стадии реализации. Какие именно страны поставят Киеву вооружения, министр не раскрыл.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Он также заверил, что Париж поможет Киеву подготовиться к предстоящей зиме в условиях повреждений энергетической инфраструктуры.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город получил новые системы ПВО. Поставки были осуществлены американской компанией.