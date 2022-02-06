Кулеба: диалог с ДНР и ЛНР не предусмотрен Минскими соглашениями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Киев не пойдёт на диалог с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. По его словам, Россия, требуя от Украины проведения прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, стремится избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника в Донбассе, передаёт РБК-Украина.

Я проинформировал Бербок о красных линиях. Мы не пойдём на прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР. Это не предусмотрено Минскими соглашениями, — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что запланированная встреча Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоится. Переговоры отменены по инициативе украинской стороны.

Кулеба ранее попросил западных партнёров предоставить конкретную информацию о разработанных против РФ санкциях и начинать их вводить. По мнению министра, простые угрозы уже не действуют на Москву и не предотвращают «российскую агрессию».

Ранее сообщалось, что Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения РФ». Вашингтон наладил «воздушный мост» с Украиной, по которому идёт передача грузов военного назначения.

Ранее посольство России в США заявило, что РФ не является стороной конфликта, происходящего на Украине, и подчеркнуло, что ожидает конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом. Главной задачей дипломаты назвали необходимость заставить Украину выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны.