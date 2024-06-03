Кулеба анонсировал передачу Украине энергоблока из Эстонии Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Эстония решила передать Киеву энергоблок одной из электростанций, а также электродвигатели, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсетях. По словам чиновника, он способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев.

Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надежное электроснабжение для 150 тысяч украинцев, — сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, парламент Эстонии утвердил закон, позволяющий изымать замороженные российские активы в пользу Украины. Против его принятия выступили всего трое парламентариев, за — 65 человек. Изъятые средства предполагается использовать для «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине», заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Литва захотела передать Киеву запчасти от своих уже закрытых теплоэлектростанций. По его словам, он обсудил такую возможность с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.