Кучма назвал Россию врагом Украины и указал на виновника ситуации Кучма: Россия и Украина были братскими народами, но стали врагами из-за Москвы

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонид Кучма

Бывший украинский президент Леонид Кучма (1994–2005) в беседе с Kyodo заявил, что Россия и Украина были близкими народами, но теперь стали врагами. Ответственность за это он возложил на Москву. При этом, по его мнению, Киев хотел равноправия и дружеских отношений. Интервью опубликовано на сайте Кучмы.

Он также вспомнил о библейском ветхозаветном сюжете про Каина и Авеля и сравнил Россию с Каином, который убил своего брата.

Каин убил Авеля. <...> У Украины больше нет брата. Россия — это Каин. <...> Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство, — сказал Кучма интервьюеру.

В ответ на это член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что украинцы стали врагами России из-за таких руководителей, как Кучма. Он назвал экс-президента Украины предателем, ведь тот сам является русским.

Сенатор отметил, что Кучма вместе с соратниками начал строить украинское государство с чистого листа, «все переиначили с ног на голову». По его словам, именно такие украинские руководители вынудили Россию начать СВО, потому что Украина для России представляла опасность как «крайне агрессивное образование».