Разговоры о том, что украинские олигархи пытаются поделить между собой страну (или же вовсе сконцентрировать в одних руках основную власть), получили новый импульс. Скандальный телеэфир с участием Игоря Коломойского, после которого ведущий Савик Шустер пообещал подать на него в суд, вновь заставил вспомнить и о Ринате Ахметове (владельце канала «Украина», где вышла передача). Ранее уже сообщалось, что он якобы объединяется с экс-президентом Украины Петром Порошенко — для противостояния действующему главе государства Владимиру Зеленскому и Коломойскому. Однако для этого Ахметову необходимо влияние в Верховной раде, которым он пока не обладает.

На фоне противостояния олигархов всё чаще озвучиваются предположения и о якобы нарастающих противоречиях между Зеленским и Коломойским. Последнего ещё со времён украинской президентской кампании 2019-го многие считают спонсором и покровителем нынешнего главы государства. Прямых указаний на это нет, но есть косвенные факторы: олигарху, в частности, принадлежит телеканал «1+1», на котором транслируются шоу «Квартала 95». Сам Коломойский лишь признавался, что как политик Зеленский ему симпатичен.

Игорь Коломойский Kolomoyski/facebook.com

При этом олигарх, судя по всему, действительно последовательно преследует собственные цели. Так, например, 10 сентября он, по данным издания The Financial Times, провёл переговоры с президентом по поводу «ПриватБанка». Это финансовое учреждение принадлежит Коломойскому, но его активы были заморожены Лондонским судом по иску прошлых украинских властей. Уже при новом руководстве страны олигарх предложил вариант, при котором Киев отозвал бы иск, после чего он и государство совместно владели бы банком. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после сентябрьской встречи, что приветствует «поиск компромисса». Позднее он, однако, пояснил, что на самом деле переговоров на эту тему пока ни с кем не ведётся и правительство лишь изучает ситуацию.

Опровержением это считать нельзя, учитывая, что, по сообщению The Financial Times, решения добивается сам президент. На должность премьер-министра Гончарука предложил руководитель аппарата Зеленского Андрей Богдан, бывший адвокат Коломойского, — напоминает в этой связи обозреватель издания Bloomberg Леонид Бершидский.

Ахметов же на данный момент себя активно не проявил, хотя некоторые и считают, что будущий иск Шустера против Коломойского — как раз элемент давления одного олигарха на другого. Тем не менее, помимо исключительно финансового фактора, остаётся и сугубо политический. Ахметов, по некоторым данным, помогает Петру Порошенко в наращивании людских ресурсов для возможного «Майдана». Однако, как неоднократно напоминали эксперты, у бывшего украинского президента настолько низкий уровень поддержки в обществе, что исправить ситуацию для него проблематично, даже если банально подкупать людей.

В верховной раде силы Ахметова и Коломойского в данный момент также несравнимы, отметил в разговоре с News.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. У первого нет «своей» фракции в Верховной раде, его поддерживают лишь несколько депутатов, прошедших по мажоритарным округам. Влияние же Коломойского в среде парламентариев вполне серьёзное. Речь, по некоторым данным, может идти о группе из 30-40 депутатов фракции «Слуги народа».

Зеленского, конечно же, нельзя считать марионеткой Коломойского. На президента оказывается влияние со стороны совершенно разных сил, поэтому вряд ли стоит упрощать ситуацию. Если данные о числе лояльных Коломойскому депутатов верны, это означает, что Зеленский не может без него обойтись при критически важных голосованиях, и в конфликте с олигархом не заинтересован. Михаил Погребинский директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Шансы же Ахметова на изменение расклада сил в парламенте эксперт оценил как крайне низкие. Конечно, олигарх теоретически может «купить» определённых депутатов, ресурсы для этого у него имеются. Но нет гарантий, что ему удастся реализовать подобный сценарий.