Кто убил летчика-предателя Кузьминова? Это ликвидация или инсценировка?

Фото: Социальные сети

Максим Кузьминов

Испанские СМИ сообщили об убийстве российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, обосновавшегося в испанской провинции Аликанте. Поначалу некоторые вопросы породили полицейские сводки, из которых следовало, что убит украинец 33 лет от роду, тогда как Кузьминову — 28. А когда представитель украинской военной разведки ГУР поспешно подтвердил смерть летчика, то сомнений в ликвидации предателя стало еще больше.

За 500 тысяч

В августе 2023 года пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, вошедший в сговор с украинскими спецслужбами, вылетел с аэродрома в Курске с грузом запчастей для нашей авиации, пересек границу на «слепой» высоте 10–20 метров, уйдя от наблюдения радаров, и посадил машину в условленном с ГУР месте. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться». Минобороны РФ официально информацию не комментировало.

Затем предатель дал несколько интервью, получил свой гонорар в размере $500 тыс. и свалил подальше от боевых действий в страну с теплым климатом. Дальше о нем просто забыли, как вдруг пришло известие о якобы его убийстве. К слову, испанская полиция продолжает работать над установлением личности найденного на подземной стоянке мертвого человека. К тому же полицейские даже не уверены, что находившиеся при трупе документы подлинные.

Фото: Социальные сети Максим Кузьминов

Почему возможна инсценировка

Все же помнят историю с нашим беглым журналистом Аркадием Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который сначала много рассказывал, колеся по Европе, о страшной охоте на него со стороны ФСБ. А затем в Киеве не просто сообщили о его убийстве, но даже предоставили многочисленные фотографии предполагаемого трупа. И когда ажиотаж вокруг «страшного преступления России» достиг своей кульминации, Бабченко явил себя живым и здоровым, заявляя, что таким образом, дескать, украинские спецы предотвратили настоящее покушение на его персону.

Могли ли провернуть нечто подобное и в этом раз? А почему нет. На фоне известий о смерти Алексея Навального не исключено, что решили повесить на Россию еще один «теракт».

Словом, ничто не помешало бы подобной инсценировке.

Так вы и убили

Впрочем, нельзя исключить и настоящей ликвидации предателя его же «спонсорами». Кстати, в Испании первая версия как раз и сводилась к тому, что предполагаемого Кузьминова ликвидировали сами украинцы. Дескать, странный персонаж злоупотреблял алкоголем, шумел и привлекал к своей персоне излишнее внимание. Мог потерять над собой контроль и публично наговорить нечто, что явно не понравилось бы его нынешним хозяевам.

Тем более что такую ликвидацию можно свести к разборкам между заполонившими Европу украинскими бандами, в которые оказался втянутым и Кузьминов. Да и стиль убийства чисто мафиозный, демонстративный, с сожженным автомобилем киллеров.

Так или иначе, но подождем окончания расследования. Но со времен Иуды доказано — предателей ждет ближайшая осина.

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