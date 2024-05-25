«Кто строил и зачем»: генерал ВСУ пролил свет на состояние обороны Киева Генерал ВСУ Кривонос: оборона Киевской области оставляет желать лучшего

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Киев, Украина

Оборона Киевской области оставляет желать лучшего, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой». По его словам, одним из показателей этого является долговременная огневая точка на въезде в столицу. При ее осмотре возникает два вопроса — кто ее строил и зачем, констатировал бывший военный.

Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона [в приемлемое состояние] уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше, но, проезжая часто через эти позиции, вижу, что ситуация не улучшается. Один из показателей реалий фортификационного оборудования Киевской области — это при въезде со стороны Житомира в Киев, там, где стоит ДОТ возле олимпийского медвежонка. Все смотришь на него и думаешь, кто его строил и зачем, — заявил Кривонос.

Генерал отметил, что военнослужащие не принимают никакого участия в фортификационном оборудовании территории Украины. С учетом предыдущих скандалов в сложившейся ситуации может быть коррупционная составляющая, считает он. При этом, по словам генерала, следственным и контролирующим органам «не с кого спрашивать», потому что ответственные «где-то пропали».

Ранее СМИ писали, что продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева. Аналитики считают, что президент Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.